晒抱B照喜得千金　吳彥祖密冚老婆有第二胎？

現居美國的華裔演員吳彥祖（Daniel），2013年與太太Lisa S.迎來女兒Raven，為保護愛女免受追訪，決定舉家移居美國生活，兼展開追逐荷里活夢。今日一早，佢忽然卞社交網晒出現身產房陪產照片，見佢輕輕托住啱啱出世嘅囡囡，喜悅之情表露無遺，佢更留言：「在這一天，你永遠改變了我的生活！愛你勝過世界上的一切！​​​​」

大批網友一見到個Post，即刻衝去留言畀Like，係咁恭喜佢再得千金，更有人留言話佢收得咁埋，太太大肚都冇人知！不過有心水清網友就發現，原來張相只係舊照，糾正相中嘅係當年佢7歲愛女Raven出世，原相係仲有Lisa S.瞓喺身旁嘅病床，真係擺晒烏龍！

大家得知「被騙」後，就笑言唔係阿女生日月份晒相，Daniel又Cut走老婆變父女合照，誤導成分太高呀！

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