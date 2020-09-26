疫情失業自覓出路　龔柯允「轉行」送榴槤

來自馬來西亞的歌手龔柯允（Karen）2009年憑參加《超級巨聲》踢館賽開始為人熟悉，至2014年正式在港出道，2017年更在港與髮型師男友Adam結婚。今年遇着疫情，娛樂圈工作大受影響，日前更見到她有歌手不做，竟然化身「送貨妹」，與老公齊齊送貨！兩人身穿白色「情侶裝」在土瓜灣街頭出現，她孭住個環保袋，老公就man爆捧住一箱物品。

期間見她拿張紙出來看，又手指指，似乎負責帶路，行到路口時，老公一枝箭先行轉左，很快見兩人行返轉頭，似乎行錯路，Karen即大發嬌嗔，一時拍打老公，一時又挨住老公，似乎怪老公帶錯路。兩人搵啱路之後繼續行，但大熱天時他們行到身水身汗，故企埋一邊稍作休息，期間老公似乎講笑話氹番她，令她展露笑顏，兩人又除下口罩互餵飲水，她又幫老公抹汗，十分sweet，最後步入一幢住宅大廈。

記者事後致電Karen，提到見到她送貨，她笑言因開始了做生意：「疫情令我『失業』，所以要諗辦法搵錢維持歌手夢，咁啱之前我拍過條片喺馬來西亞食榴槤，識咗果園老闆，所以就決定將當地榴槤送嚟香港，然後放上網賣，結果大受歡迎，所以就開始咗第一次做生意。」榮升老闆娘的她與老公以「夫妻檔」開網店，正值中秋節將至，他們更決定推出自家品牌月餅：「咁啱畀我哋研發到全球首創嘅氣炸鍋榴槤冰皮月餅，誤打誤撞推出咗市場，生意好好，因為依家大家唔想出門口，我哋仲會親自送埋貨。」她笑言本身沒投資任何錢，開心現時網店營業額有6位數字，賺到的錢會用來發大生意，而幕前工作仍會繼續，最近亦參與了一個電視台真人騷節目。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc