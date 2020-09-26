教你分辨三色黑眼圈　拯救熊貓眼

想擺脫惱人的黑眼圈，除了要養成良好的作息習慣，還要對症下藥，針對性改善不同顏色的黑眼圈。（互聯網）

都市人生活繁忙，只有到了晚上才可以享受屬於自己的一點「MeTime」，但正所謂快樂不知時日過，一不留神就到了深夜，再加上電子產品的誘惑太大，於是一隻隻的「夜貓子」就變成了一隻隻的「大熊貓」。黑眼圈、眼袋都在眼下安家，素顏沒精神、遮瑕遮累人，令人相當頭痛。

要改善黑眼圈的問題，除了要重拾良好的作息時間外，對症下藥也十分重要，不同顏色的黑眼圈都有不同成因與解決方法。日本節目《林先生が驚く初耳学！》邀請醫生山屋雅美為大家分析了三種顏色黑眼圈的形成原因，並提供了各自的紓緩方法，最後還教了一個超簡單的「臉部瑜伽」，用以預防黑眼圈及眼袋的形成。

青色黑眼圈

青色黑眼圈的主要成因是長時間睡眠不足，影響了眼周皮膚的血液循環。當血液循環不順暢時，血管就會透出來，導致眼下看起來呈現青色。改善方法是用冷熱毛巾交替敷在眼睛上，每次1分鐘，連續做5組，共做10分鐘。

茶（啡）色黑眼圈

茶色黑眼圈的主要成因是色素沉澱，日常沒有做好防曬，眼妝沒卸乾淨都會導致色素形成。如果再加上揉眼睛的習慣，眼周皮膚的角質層就會愈揉愈厚，還會揉出眼紋。改善方法是改掉導致黑眼圈及眼紋形成的壞習慣，外加使用含維他命C的護膚品，美白及淡化已經形成的色素。

黑色黑眼圈

黑色黑眼圈的主要成因是皮膚的衰老和鬆弛，隨着年齡增長，維持皮膚彈性的膠原會慢慢流失，眼周皮膚因而變薄和鬆弛，導致眼下呈現黑色。雖然黑色黑眼圈是因為骨膠原流失所致，但亦有相應的改善方法。嘗試按摩頭皮和臉部，特別是眼周位置，更可配合使用眼霜或眼部精華，此舉有助促進血液循環及提升肌膚緊緻度。

臉部瑜伽

另外，每天抽空做一下「 臉部瑜伽」可促進臉部血液循環，運用眼下肌肉，有助預防甚至消除黑眼圈和眼袋。4個簡單的動作，每日3組即可。

1.嘴巴擺出O形，盡量拉長臉部，伸展肌肉。

2.維持上述動作，把眼睛看上天花板。

3.瞇起眼睛然後放鬆。

4.重複瞇眼動作4~5次，最後閉上眼睛讓眼睛放鬆。