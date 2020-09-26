女神秋季來襲！伍樂怡滲仙氣　李元玲蒲頭晒線

雖然香港已經入秋，早晚開始有啲涼意，不過宅男們唔使咁快失望，一眾女神都繼續派福利！前港姐伍樂怡（Kelly）喺社交網上載一張旅行舊照，浸喺湖中嘅佢伸脷單眼甜笑，好有仙氣！佢發文表示好掛住亡母，話會堅強下去，做一個快樂女孩！

而同係港姐出身嘅謝芷倫就晒出坐喺艇上嘅相，雖然上身包到冚，但下身就露出白滑長腿，佢留言問大家：「秋冬好冇去wakesurfing呢？🏄🏼‍♀️買件wet suit就可以了。」網民都睇到心心眼呀！

馬來西亞鋼琴女神李元玲就喺佢間豪宅玩自拍，着上白色吊帶衫露出事業線同纖腰，雖然算係小兒科，但網民都「勉強」收貨，事關佢已經成個星期冇更新，佢問：「1 week no update 想我了嗎？」

性感女神鍾麗緹大女張敏鈞（Yasmine）就最為性感，佢着上比堅尼喺沙灘影靚相，唔只大騷驕人身材，仲出現「漏奶」情況，要不時整理件衫，相當火辣！

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