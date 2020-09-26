林峯喜獲千金　林夏薇輕鬆晒：唔使再守秘密

今日林峯同老婆張馨月喜獲千金，全城恭賀！好友紛紛留言叫林峯快啲追多個！其中堂妹林夏薇就話：「恭喜佢哋，戥佢哋開心，終於唔使再守呢個秘密，因為疫情關係，我仲未見到BB，都係睇住相先，之後會見到嘅，BB好靚女，爸爸媽媽都似，暫時未諗到送咩禮物畀BB，要見到面先睇咩適合佢。」

而吳卓羲就叫好兄弟林峯快啲生多個，仲話B女兩個都好似：「恭喜佢啦！希望佢快啲生多幾個啦！快啲湊成個「好」字！（問佢知唔知阿峯係咪好冧個女？）卓羲笑言：「佢冧女叻係人都知啦！佢好稱職，佢有sent啲嘢畀我睇，所有嘢都做得好足、好妥當，係一個好好嘅老公同爸爸！」

而在音樂上與林峯多次合作無間的鄧智偉就話：「恭喜佢啦！佢都收得好密，兩星期前同佢兩公婆講咗好耐電話，都冇提到生咗，可能想畀個驚喜大家。」

曾於《使徒行者》與林峯4度合演情侶的佘詩曼說：「恭喜佢哋呀！真係開心喇！又一個大細路咁快做咗爸爸！希望佢哋享受吓三人世界先，之後再生來個仔，湊夠個『好』字！」

另外，與林峯拍攝《倚天屠龍記》的方中信，都為他初為人父而高興。他說：「梗係要恭喜佢啦，佢依家喺內地拍劇，探老婆同個女都好近。好開心、好開心呀，一個老友有自己嘅小朋友嘞，係人生另一階段，恭喜恭喜！」

朱晨麗亦謂：「恭喜峯哥，一家三口幸福美滿，繼續甜甜蜜蜜。」鍾欣潼說：「恭喜林峯，祝佢一家人圓滿幸福，BB健康成長。」曾與林峯傳緋聞的葉璇都轉載林峯微博祝賀對方。