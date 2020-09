高級日料理　受港人歡迎

長期位於本港受歡迎餐廳排行榜頭幾位,日本菜肯定是其中之一,近期坊間新開了不少高級日本料理,由矜貴廚師發辦到型格的日式酒吧都有,偶然豪一餐都唔錯。

矜貴限量

中環開設的Sushi Haru,總廚稲塚基晴師傅對每一款食材都要求嚴格,單是一片醃子薑,就由他的好友以獨特的醋來製作。魚類主要來自日本北海道、九州和東京。店內只有8個座位,讓大廚可以和客人交流。這裏主打江戶前廚師發辦,特點是壽司上的海鮮,會經過醃製,入口酸香醒胃。客人坐在已有250年樹齡的日本檜木櫃枱上,看師傅的手勢,品嘗時令的江戶前壽司,矜貴限量。

元朗新食力

元朗近年不斷發展,有很多高質的餐廳進駐,最近一員就是Sushi Shari。店內同樣提供江戶前壽司廚師發辦,師傅擅長日本的熟成技術,海鮮經熟成處理後,風味更佳,無論是香濃富油香天然本鮪,又或是當造肥美的秋刀魚,配赤醋飯來品嘗,層次豐富。

登山風格酒吧

銅鑼灣的Lounge Hakuba以日本登山滑雪的白馬鎮及酒吧小屋作設計藍本,營造出級的滑雪Resort風格,戶外位置更有露營的感覺,讓大家放鬆解憂。店內有多款設計獨特的雞尾酒,如醒神的アルプスの朝食(Breakfast in the Alps)、陣陣紫蘇香的初露(Morning Dew)、寓意秋冬交替的晚秋(End of Autumn)和清甜花香的紫のスキー(Purple Skii)等;酒吧亦會不定期邀請星級調酒師舉辦Guest Shift活動等。