高級日料理　受港人歡迎

長期位於本港受歡迎餐廳排行榜頭幾位，日本菜肯定是其中之一，近期坊間新開了不少高級日本料理，由矜貴廚師發辦到型格的日式酒吧都有，偶然豪一餐都唔錯。

矜貴限量

中環開設的Sushi Haru，總廚稲塚基晴師傅對每一款食材都要求嚴格，單是一片醃子薑，就由他的好友以獨特的醋來製作。魚類主要來自日本北海道、九州和東京。店內只有8個座位，讓大廚可以和客人交流。這裏主打江戶前廚師發辦，特點是壽司上的海鮮，會經過醃製，入口酸香醒胃。客人坐在已有250年樹齡的日本檜木櫃枱上，看師傅的手勢，品嘗時令的江戶前壽司，矜貴限量。

元朗新食力

元朗近年不斷發展，有很多高質的餐廳進駐，最近一員就是Sushi Shari。店內同樣提供江戶前壽司廚師發辦，師傅擅長日本的熟成技術，海鮮經熟成處理後，風味更佳，無論是香濃富油香天然本鮪，又或是當造肥美的秋刀魚，配赤醋飯來品嘗，層次豐富。

登山風格酒吧

銅鑼灣的Lounge Hakuba以日本登山滑雪的白馬鎮及酒吧小屋作設計藍本，營造出級的滑雪Resort風格，戶外位置更有露營的感覺，讓大家放鬆解憂。店內有多款設計獨特的雞尾酒，如醒神的アルプスの朝食（Breakfast in the Alps）、陣陣紫蘇香的初露（Morning Dew）、寓意秋冬交替的晚秋（End of Autumn）和清甜花香的紫のスキー（Purple Skii）等；酒吧亦會不定期邀請星級調酒師舉辦Guest Shift活動等。