小儀做《全民造星III》評判唔敢鬧參賽者：好尷尬

ViuTV節目《全民造星III》舉行記者會，今輯賽制大玩改革，招募不分性別、已入行的演藝人士參加。今次共有83個參賽者，其中50個今日見記者，當中不乏相熟面口，如Bingo成員Caman及Odilia、顧定軒、李昭南、龔柯允、葉巧琳、E-kids的Alan（林詠倫）、丁悅、前As One成員陳葦璇（前名陳嘉茵）等人。擔任導師就有林二汶及彭秀慧，評判就有小儀、鍾舒漫（Sherman）、梁祖堯、蔡瀚億及徐浩。

其中小儀及Sherman一起受訪，小儀笑言尷尬，因有些人之前曾在電台訪問過，故不好意思鬧他們，記者打趣當他們是金剛咁鬧，她笑言：「都得，我話希望佢哋貪，因為佢哋喺樂壇打滾多年有啲會謝晒皮，所以希望佢哋唔好睇少每個機會、每個訓練。佢哋可能係公司有好多藝人，未輪到佢哋有機會，節目就可以畀佢哋有機會Show Off。」

Sherman就坦言很有感覺，因有時做了很多年都會攰，自己今日更是正式與英皇完約：「所以特別感觸，因為都簽咗公司15年，有時做到『滑啞』咗，所以唔好睇小每個機會，要捉緊機會。（之後有咩去向？會簽公司？）我open嘅，但都預有段時間會真空期，自己做住先，會做歌同有啲project。」而問到徐浩有關舊愛連詩雅最近傳撻着陳家樂，他就拒絕受訪。