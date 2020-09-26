Ferrari F8 Tributo　史上戰「意」最強V8

特色四圓尾燈布局承襲自308 GTB的經典設計，配上繼承自488 GTB的升級版主動式碳纖尾翼、雙圓尾喉及後擴散器，令車尾造型更具標誌性。(方偉堅攝)

法拉利(Ferrari)全新抵港的F8 Tributo ，不單是488 GTB的後繼車，更堪稱是法拉利史上最強V8 Berlinetta跑車(即採用中後置引擎的雙座車型)，強到可以做「代表」向法拉利歷代V8致敬(Tributo意大利語「致敬」的意思)。

其動力核心來自一具減重18kg及經重新調校的3.9L V8雙渦輪增壓「得獎」引擎，最大馬力及扭力分別較488 GTB高出50cv和10Nm，來到720cv及770Nm的歷史新高。零遲滯的即時油門動力反應，帶來極致順滑的加速體驗，0-100km/h加速僅需2.9秒完成。伴隨着新排氣系統傳來的獨特高轉引擎聲浪，振奮人心。

車載全新FDE+法拉利動態強化系統升級版，引入SSC 6.1第六代集成式側滑角控制系統，能於CT-OFF循迹控制關閉及RACE賽車兩動態駕駛模式介入，容許駕駛者以貼近抓地力極限範圍穩定攻彎。配合源自賽車的先進空氣動力學設計，包括車頭的S-Duct空氣動力通道及車尾的主動式碳纖尾翼，整體空氣動力效率較488 GTB提升10%，行車穩定性及過彎速度進一步提升。

規格表

車型：雙門雙座位跑車

引擎：90度V8雙渦輪增壓

容積：3,902c.c.

最大馬力：720CV/7,000rpm

最大扭力：770Nm/3,250rpm

傳動：七前速F1雙離合器波箱

驅動：中後置引擎、後輪驅動

0~100km/h：2.9秒

0-200km/h：7.8秒

極速：340km/h

車身體積：4,611×1,979×1,206mm（長×闊×高）