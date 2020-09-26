網上拍賣　8對經典「神鞋」等你Bid

自從《The Last Dance》播映後再次帶起佐敦熱潮，不少曾經被Michael Jordan着落場比賽的原版Air Jordan籃球鞋湧現各大拍賣場，這些罕有珍貴鞋款更不停創下驚人成交紀錄。日前就有另一場名為「CULT CANVAS」的波鞋拍賣於網上展開，當中作公開拍賣的8對Nike波鞋包括：Dunk Low Pro SB“NYC Pigeon”、Dunk Low Pro SB“What the Dunk”、Dunk Low Pro SB“Gardener Wood”及Dunk High Pro SB“FLOM”等等全部都是經典「神鞋」，而且設計分別是出自Futura、Bernard Buffet及Michael Lau多位國際知名藝術家之手，雖然全部都係年代久遠鞋款「不宜着用」，但正如今次割愛拍賣私人珍藏的賣家Ryan Chang（Applied Arts NY創辦人及首席策劃人）表示「鞋款擁有極高的歷史及文化價值，珍貴程度就如藝術品。」都話係藝術品仲點會着出街先？