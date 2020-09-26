葉璇大陸冇做全身麻醉　睇住自己手術失敗

近年主攻大陸市場的藝人葉璇，喺社交網站上載了一段視頻，見佢面帶愁緒，留言：「誰幫我科普一吓，醫生可以在手術台上玩手機嗎？」葉璇跟住片中自爆昨晚做咗個小手術，但竟然手術失敗，佢喺冇全身麻醉嘅情況下，見到成個手術過程，大感無奈，忍唔到要喺網上發聲。

片中葉璇對住鏡頭說：「不開心，昨天已好不開心，好感慨，昨天凌晨做了一個小手術，是在大城市，大醫院，然後這手術是做失敗了，還好我不是大病，失敗了就再做，關鍵是它失敗的原來我都可以看見，因為我沒有全身麻醉，醒着做，然後跟我做的病友她是全麻，她做完就很痛，我就好感慨，我清醒見着他們做，等於是醫療事故。首先醫生在手術室玩手機，可以這樣嗎？然後護士呢？當醫生已一刀切下去，我都已很痛，我沒有全麻，但護士竟然說藥沒準備好，然後急急去拿，我這刀本來是一刀一開就做好的事情，等了很耐，醫生就罵護士，這不就是手術失敗，手術未弄好。」

她又表示自己算是有能力，可以用好的醫療，但都遭遇到這事情，她說：「完全覺得肉隨砧板上，眼白白看手術失敗，好殘忍，看着好無奈，這情況如果普通老百姓會甚樣。我這就好明白醫患官司，醫護人員不謹慎，甚麼都差不多，這是人家的命，誰不在乎命，能不身心受創嗎。」她又表示自己局部麻醉，醫護人員在她清醒的情況下都可以漏洞百出，難以想像全身麻醉的病人被整成點，有時病人不相信醫生，她終於可見會到。