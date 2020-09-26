彭家麗公開悔婚及退出樂壇真相：我不後悔

曾經淡出樂壇18年的彭家麗（Angela）轉投新公司，請來首位華人百大DJ楊振龍合作，大玩中西音樂crossover翻唱50年代經典《情人的眼淚》。日前她接受電台訪問時，談及和蘇永康合唱《從不喜歡孤單一個》在樂壇頒獎禮獲頒一個「最受歡迎合唱歌曲獎」，但得獎後隨即決心跟唱片公司解約及退出樂壇，她表示無悔淡出，但直認當時年少承受不了壓力：「可以說當年競爭大，我94年之前一個獎也沒拿過。唱歌是我第一份工作，總覺自己花了很多努力，看着身邊一直很多人幫你、家人也一直支持你，但一直沒成績交代，是很心灰意冷及不好意思。」

當時沉重壓力令Angela無端端會喊，個性較自閉，圈中沒朋友可以傾訴，唱片公司也希望她休息：「但我真的很不開心，只說：『我不會再唱了！』我不會後悔。」雖然當年覺得決定欠成熟，但又好proud of有此決心：「又不是有其他公司傾或者有何後路，話唔做就唔做，睇返是幾好笑！像很型！」彭家麗坦言跟唱片公司解約退出後，一直有登台，之後再加上教唱歌，經濟一直不成問題。

彭家麗當年籌備婚禮期間主動取消婚約，對於當年為何臨門悔婚？她說：「籌備結婚前一個月進行婚前輔導，我才發現他口中所講不是真實的他，感覺是不適合。」坦認有異性向她表白，但或許她太理智，婉拒過不少追求者：「我不想玩玩吓，但到最後，又覺得對方不太適合繼續發展。朋友都說我太理智，其實我只要求另一半專一、跟我溝通到，及有沒有誠意一齊走下去。」