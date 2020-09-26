木村拓哉愛上拍續集！扮星級廚神登大銀幕

日劇天王木村拓哉過去甚少拍攝劇集的續篇，不過，近年他漸漸改變作風，他主演的富士電視台特備劇《教場》開拍續集《教場2》，目前正在拍攝，安排在明年新春播映。據聞朝日電視台的《BG~身邊警護人》及TBS電視台劇集《Grand Maison東京》（又名《摘星廚神》）亦有意拍續篇。

木村哉扮演保鏢的朝日電視台劇集《BG~身邊警護人~》第二季，因疫情押後至今年6月播映，集數亦由原定10集縮短至7集，原定有逾百臨時演員參與的大場面，為防疫及避免人群聚集而刪走，令木村大感意猶未盡，由於該劇口碑不錯，電視台打算拍攝第三季。

另一套TBS 的《Grand Maison東京》於去年10月播出，木村在劇中飾演星級廚神，並拉大隊到巴黎拍攝，相當落本，播出後收視13%左右，成績一般，但獲得不少正面評價。據知TBS有意拍續篇，並拍成電影版戲院上映，他們已向該劇的演員安排日程拍攝，等待眾人的回覆，所以最快明年拍攝及後年公映。對於兩劇拍攝續集一事，朝日電視台未有作出回復，而TBS則否認表示並非事實。