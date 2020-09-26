金鐘獎　楊謹華豪晒白皙警鐘胸爭視后

「第55屆台灣電視金鐘獎」今晚假台北國父紀念館舉行。大會有鑑於疫情不敢鬆懈，所有進場嘉賓都被要求保持社交距離，兼且戴上口罩及量體溫。紅地氈上一眾女星不忘爭艷鬥麗，憑電視劇《鏡子森林》入圍角逐「最佳女主角」的楊謹華以一襲紅色晚裝登場搶鏡，中門大開大晒白皙警鐘胸，相當吸睛，她更表示為以最佳狀態示人，自己已過了數天「一日一餐」的生活。

而入場後她換上一襲黑色tube dress，上台頒發「迷你劇集（電影視電影）男主角獎」，結果由游安順憑《大吉》擊敗大熱對手張孝全成為視帝，台上他表現激動。頒獎前楊謹華似對視后意在必得，揚言已定下慶功宴場地，身旁頒獎拍檔天心即謂：「很周詳，飯始終要吃啊！」

游安順聞得自己得獎後，第一時間睜大眼，還紅了眼眶，哽咽表示沒想過可以打敗其他優秀對手，所以沒準備得獎感言，他也鼓勵大家面對現在這個困境，都要繼續努力，最後還大喊兒子名字表示：「游禮，爸爸又拿到一個獎了！」游安順之前憑《盲人阿清》奪得男配角獎成為隻料王。

而琇琴則憑《俗女養成記》奪得「迷你劇集電視電影最佳女配角」，這是她人生第一次得金鐘獎，受訪時表示：「我真的很外，全身都在發抖﹗」