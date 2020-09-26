【騙徒嘅手法層出不窮】瑪姬被呃4萬竟然追得番

近年電話、網絡騙徒的手法層出不窮，之前更有一名男子被騙了700多萬元，其實不少藝人對這些騙案都有留意，有些更曾不幸被騙，幸而及時發覺，見招拆招。

瑪姬：「我好好彩冇遇過網絡同電話騙案，點解咁醒目？相信要歸功於十幾年前遇過一單真人騙案，嗰時啱啱出嚟做嘢，遇到個男仔追我，我都對佢有好感，可以試吓發展，有一日佢打電話嚟好慘咁話：『我爹哋媽咪離咗婚，細佬又啱啱病死咗，我好想買間新屋，同我媽咪離開呢個傷心地重新生活。』我即刻話差幾多錢？佢話4萬幾蚊就夠，我當時仲話借夠5萬畀你，即刻去銀行喺佢面前過數畀佢，然後我哋冇發展到，過咗幾個月，點解好似銷聲匿迹咗咁，冇再聯絡我，我打畀佢，一係唔通，一係冇人聽，我就知我遇到騙子，當經一事長一智，用錢買咗個教訓。但詭異嘅事情就發生十年後，佢主動Whatsapp我，話咁多年都有留意我社交平台，知道我生活好好，對當年借咗我錢然後消失一事感抱歉，想還錢畀我，我梗係話好，我話唔使見面，你過數就得，佢真係有過數畀我，我當然冇同佢見面啦！但我發現當年佢所講父母離婚係假，細佬都中學畢業，全部嘢都係大話嚟。點解咁奇迹發生，原來因為前一個星期，我上佢公司同佢老闆傾合作計劃，佢應該好驚我哋有機會碰面，驚我講畀佢老闆聽，影響佢前途，所以先至即刻還錢畀我，塞住我把口。所以我要呼籲女仔唔好立亂借錢畀男仔。」

許家傑：「我都唔知算唔算畀人呃，有次喺土瓜灣街頭，有一個南亞裔嘅人士，趕住去機場但冇現金，佢要搭飛機，問我借三百蚊去機場，我其實都諗咗一陣，我問佢去邊、搭幾點機呀？佢都答得我幾詳細，最後我真係借咗畀佢，佢都有留低電話，當然梗係搵唔番佢，佢亦都冇還番錢畀我。同番啲朋友講，佢都話我應該畀人呃咗，但係我內心覺得如果佢嗰刻真係要趕住去機場，冇人畀錢幫佢，咁我可能都係做咗件善事。

至於電話騙案我就未試過，但我阿嫲就試過，仲同人傾得好開心，佢哋可能唔只一次打嚟，可能佢哋會扮機構逐次打嚟套你料，所以遇到呢啲電話都係Cut線，唔好話畀人聽你係邊個。」

蔡宛珊：「我無試過中招，不過有啲朋友喺網上交友傾咗一段時間計，最後對方問佢借錢或叫佢交某啲費用，呢啲我都成日聽，所以我喺呢方面都幾高警覺性，通常唔會喺電話或網絡洩露自己私人資料，或者進行任何交易。依家好多長者或年輕小朋友，會畀人有機可乘，佢哋身邊人要提醒番佢哋。我都好小心，遇到呢啲情況會問清楚，試過收到啲電子郵件假冒其他公司，話進入唔到我個戶口或者要我畀錢，我會留意番個寄嚟嘅電郵地址嘅真偽，同埋檢查清楚自己用開嘅帳戶係咪真係出咗問題，如果真係有問題，會用正途方法聯絡番個服務商，唔好亂登入人哋send過來嘅連結。」

張紋嘉：「平時感覺我好蠢，但其實我好醒㗎，我未試過中騙案，不過有次差啲中網上騙案，所以我提醒啲藝人朋友要特別小心。嗰時我收到一個外國網嘅留言，話我個網上平台做得幾好，好多人follow，我又無聊咪同佢傾吓，好彩我助手睇到就阻止我，叫我唔好畀任何資料佢，因為佢可能攞咗我啲資料後就會搶我Account，攞嚟做佢自己嘢，點知我真係收到佢問我攞資料嘅email，仲話要開放畀佢，我梗係冇畀啦。所以我覺得以防萬一，唔好咁易相信不明來歷嘅電話號碼或社交網通訊，有時我有啲面盲，要特別小心啲唔係太熟嘅朋友，如果問借錢或大金額嘅，梗係要小心啲問多幾次同考慮多啲啦。」