踩車天公不造美　張敬仁豐乳抗風雨

藝人張敬仁（Kendy）2013年參選港姐大熱倒爐，事後她拒簽無綫，寧靠自己於圈中爭取機會，直至去年她與黃百鳴公司達成協議簽約旗下，即獲派與鄭嘉穎及朱晨麗等合演電影，予以力捧。據悉，簽約後Kendy與圈外男友協議「不婚」，各自於事業上再拚搏多數年，而不時向身邊人形容自己「易肥」的Kendy，疫情下仍保持運動量，成功減去十餘磅。

近期雖然天公不造美，不時下起滂沱大雨，Kendy卻沒有偷懶休息，反而相約閨蜜現身沙田單車徑「操車」。當日下午約3時，Kendy與閨蜜被發現踩車抵達科學園附近，期間停步休息食tea，突然少女心大發，掏出手機擺甫士玩自拍，吸引鄰桌食客眼望望。二人逗留約半小時打算繼續行程，卻突然遇上風雨來襲，「被困」的她們惟有躲在簷篷下拉筋保暖，Kendy遇上路過的小朋友更蹲下逗他們耍樂。

及後終於等到天空放晴，二人即與沿途其他車友一樣，急着「重新出發」，不過未幾可能因為天雨跣軚關係，Kendy的單車收掣不及，幾乎衝向附近欄杆及墮地，幸而她眼明手快用腳煞車，才「力保不失」，不過她卻顧此失彼，俯身控車時露出「深溝」，相當性感。取回平衡後她與閨蜜向大埔方向進發，絕塵而去。

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