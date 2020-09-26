成年冇搵錢　李克勤同囝囝真情對話心都酸

歌手李克勤現身無綫舉行的《星光熠熠耀保良》慈善騷，他透露已超過兩年未有入無綫，問到是否慈善騷才請得動他，他否認：「唔係，唔好咁講，今年面對好困難時候，除咗過年前有啲工作喺內地，今年一月到依家都冇做過任何有錢收嘅工作，收入上都係一個難關。不過另一方面多咗時間做唱片，平時冇咁多時間做，今次長期喺香港。而且多咗時間同家人一齊，有日同囝囝去遊車河，囝囝話雖然有疫情唔好，但令我哋多咗時間見你，因為之前我每星期都返內地工作，未試過咁長時間一齊，聽到個心都酸一酸。（個仔咁大個先投訴你？）咁佢啲書簿費同奶粉錢又係點嚟。」

問到將來會否把工作重心轉移回香港？李克勤坦言見步行步，希望疫情早日過去，回復正常：「我暫時都會留喺香港，剛剛出咗新歌同唱片，會喺香港做宣傳。」

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