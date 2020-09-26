3吋事線好搶眼！謝嘉怡人紅多Job被孤立？

應屆港姐三甲謝嘉怡（Lisa）、陳楨怡（Celina）和郭柏妍現身《星光熠熠耀保良》，其中Lisa與Celina均以低胸晚裝上陣，但以Celina的三吋事業線更為癢眼，講到打扮性感時，Celina一臉尷尬：「有少少唔慣，參選後第一次着得咁性感，套衫係公司安排。（如果公司要你再着得低啲咁點？）唔可以再低喇，已經係底線。」

至於Lisa當選不久已被不少廣告商睇中，有指她因工作多多而被其他港姐孤立，早前拍到一班港姐買飲料時，她孤零零站在一邊，Lisa稱跟其他港姐感情很好，她解釋：「因為當日做完嘢收到好多WhatsApp未睇，我企喺一邊回覆，冇諗過畀人影到，而且我已經叫咗嘢飲，輪到佢哋叫，大家好好朋友，係張相有啲誇張。（你哋一齊慶生，影相時你靠邊站？）我手臂肥，所以要要遮掩。」

Celina亦幫口說前兩天她們還到其家中食飯，又不時相約行街，Lisa續說：「本來我約咗Celina陪我買傢俬，因我兩個星期內要搬屋。」至於是否接了很多廣告，她稱拍了樓盤廣告，其他不清楚，問到會否覺得自己很幸運？她說：「今年同去年唔同，因為去年好多海外交流。」

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