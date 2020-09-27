【打足全程】黎諾懿撞板留疤痕　搵老婆救駕

藝人黎諾懿傾力演出的無綫劇《C9特工》正在熱播中，劇中親身上陣跳車、跳樓，還要拳打腳踢，打足全程都沒有受傷，反而衰在文戲身上！行入山窿時忘記烏低身，頭部撞木板即時眉心爆缸。

黎諾懿夥拍馬國明與高海寧（高Ling）合作的《C9特工》終於播出，諾懿飾演被組織遺棄的特工，全劇打不停，他說：「我喺呢套係特工高手，冇一刻唔打！高Ling都係高手，我哋每次見都要打。」又指拍此劇時無論身形或狀態，都是最弗時期，拍戲前更巧合地參加錢嘉樂舉辦的藝員武打進修班，令他學以致用，拍攝前經常幫高Ling 試位：「嗰個時期好弗、好打得，2、3樓跳落嚟，跳車之餘又要踢又撻生魚，打得好甘同周身瘀，但我都唔介意。」

搵太太幫手磨皮拍打戲難免會受傷，諾懿亦因此見「紅」，他說：「有受傷，唔小心個頭爆咗，但你估唔到係拍文戲時受傷！嗰場戲係我同高Ling一齊入山窿，自己忘記咗要烏低身，唔知額頭位有塊木板，無情力一撞就暈一暈，眉心位爆開咗滴晒血，都有3cm咁大。可能打戲會好緊張，知道啲位應該點就點避，文戲就放鬆咗。

受傷後，諾懿卻沒有入院，原來驚留疤， 他說：「入院要縫針，但一要縫針就會有疤， 又化唔到妝，好彩助手有隻好勁嘅膠布，粘性好強，佢每日都幫我黐，黐完再化妝就唔係好覺。（驚毀容？）都有做最壞嘅打算，好彩依家科技做激光都OK，眉心多一條痕啫！太太又係做美容，搵佢激光或磨皮都應該可以。」

場地：Amelia@Harbour City

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