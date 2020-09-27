金鐘獎 柯佳嬿兩度封后 姚淳耀一擊即中稱帝

「第55屆台灣電視金鐘獎」圓滿結束，賽前視帝后大熱主演《想見你》的男神許光漢與大騷警鐘胸的楊謹華最終失望而回，由《鏡子森林》的姚淳耀及《想見你》的柯佳嬿封王稱后！

雖然失落寶座，許光漢於宣布視帝誰屬後，大方送抱祝賀姚淳耀顯風度，他在台上致詞時表示每逢遇到低潮期都會自我勉勵：「拜託你好好努力，讓自己有機會上台。」這次是姚淳耀首度角逐金鐘視帝，可謂一擊即中！其實他出道超過十年，一直星路浮沉苦等機會，最艱苦時期曾半年以上沒有工作，為慳錢於家中種芽菜，再配白飯填肚，天道酬勤，他多年來的努力換來視帝榮譽一洗頹風。

而柯佳嬿非首次奪得金鐘視后殊榮，對上次憑《必娶女人》擊敗《一把青》的楊謹華封后，這次憑《想見你》再度擊敗《鏡子森林》的楊謹華奪得最佳女主角獎項，如此巧合於網絡上掀起一番熱議。接受訪問時，柯佳嬿搞笑表示：「在台上把想到的人都講了，但我好像忘了感謝先生（同為演員的謝坤達），這戲拍得很辛苦，我非常投入，只要很投入劇本就很容易身邊大小事都不管，或是忽略身邊的人，真的很謝謝他，給我很大的空間，一直包容我。」

整個頒獎節目原定於十一時左右完結，但最終出現嚴重超時近一小時的情況，頒發女主角時已到凌晨時段，不少網民留言抱怨表示：「明天要上班，怎麼還未完結？」

第55屆電視金鐘獎得獎名單完整名單如下：

戲劇節目獎：《想見你》

戲劇節目導演獎：高炳權、曾英庭《用九柑仔店》

戲劇節目男主角獎：姚淳耀《鏡子森林》

戲劇節目女主角獎：柯佳嬿《想見你》

迷你劇集／電視電影 男主角獎：游安順／新創電影短片 大吉

迷你劇集／電視電影 女主角獎：吳奕蓉／客家電視電影院—大桔大利 闔家平安

迷你劇集／電視電影 男配角獎：游安順《盲人阿清》

迷你劇集／電視電影 女配角獎：琇琴《俗女養成記》

戲劇節目最具潛力新人獎：李沐《誰是被害者》

迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎：白小櫻《住戶公約第一條》

電視電影獎：新創電影短片 大吉

迷你劇集獎：《俗女養成記》

綜藝節目獎：《綜藝大熱門》

綜藝節目主持人獎：浩子（謝炘昊）、乱彈阿翔（陳泰翔）《台灣金頌》

益智及實境節目獎：《全民星攻略》

益智及實境節目主持人獎：曾國城、蔡尚樺《全民星攻略》

戲劇節目女配角獎：蔡淑臻《噬罪者》

戲劇節目男配角獎：馬力歐《國際橋牌社》

迷你劇集／電視電影 導演獎：林志儒／客家電視電影院—大桔大利 闔家平安

迷你劇集／電視電影 編劇獎：靳家驊／新創電影短片 大吉

戲劇節目編劇獎：簡奇峯、林欣慧《想見你》

戲劇類節目剪輯獎：林政宏《俗女養成記》

戲劇類節目攝影獎：周宜賢、楊豐銘、孫紀明《罪夢者》

非戲劇類節目剪輯獎：滕兆鏘《真世代—媽祖住我家》

非戲劇類節目攝影獎：陳錦亮、梁勇光、周劭杰、劉志雄、劉燕樟《我在市場待了一整天》

非戲劇類節目導演獎：柯金源《紀錄觀點 神殿》

非戲劇類節目導播獎：李麗芳《第15屆KKBOX風雲榜頒獎典禮》

聲音設計獎：高偉晏、鄭元凱、許家維、黃鎮洋、湯湘竹《罪夢者》

生活風格節目獎：我在市場待了一整天

生活風格節目主持人獎：高怡平《家庭八點檔轉轉發現愛》

自然科學紀實節目獎：消失的王者

人文紀實節目獎：ivucung 誰謎了路

自然科學及人文紀實節目主持人獎：吳秀梅 Siku Sawmah《原味好時尚》

兒童少年節目主持人獎：Buya（陳宇）、Pagnoyod（鍾家駿）《kakudan時光機》

兒童少年節目獎：出發騎幻島

動畫節目獎：FOOD 超人第二季

美術設計獎：梁碩麟、施筱柔《罪夢者》

燈光獎：謝松銘《罪夢者》

節目創新獎：我在市場待了一整天、想見你

終身貢獻獎：林義雄、小鳳仙

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc