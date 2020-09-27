東方日報C2：張馨月誕B女　林峯做老竇喇！

40歲藝人林峯昨日公布喜訊，宣布太太張馨月誕下一女，正式榮升人父。他以孫悟空造型配發文感謝太太，並透過「三拳照」寫下「用一生去守護」，承諾盡心維繫家庭，字裏行間充滿着愛。

林峯與內地模特兒張馨月去年9月在港入紙排期註冊結婚，除夕時宣布已正式成為夫婦，之後不時傳出張馨月懷有身孕的消息。今年8月，有網友捕獲兩人現身深圳，身穿鬆身衫的張馨月孕味超濃，更被指臨盆在即。日前有指她已「卸貨」，並入住月費約42萬港元的深圳一間月子中心總統套房坐月，以方便正在中山拍攝內地劇《星辰大海》的林峯，及她在內地的家人探望和照顧。

「拚搏有了新動力」

昨日林峯終於公布喜訊，在社交網表示太太已為他誕B。新手爸爸上載多張扮成「孫悟空」，與挺着大肚、扮成「豬八戒」的張馨月產前拍攝的大肚寫真。相中見林峯一時傾身探太太肚皮，一時又向太太半跪，非常搞鬼。他撰文寫下初為人父的感受：「第一次抱起你，感受你的溫度和喘息，人生第一次體會到骨血生命的延續。可愛的寶貝，你讓我的拚搏有了新的動力。親愛的老婆，感謝你經受的所有辛苦和不易，我不善言詞，但你的好我全都刻在心裏。這份美滿與幸福，我會用生命去守護和珍惜。」另外，他又上載一張兩大一小的「一家三口」拳頭照，寫着「用一生去守護」，相當溫馨。

同一時間，張馨月亦在社交網分享早前拍下的唯美孕照來報喜，她身穿透視薄紗上衣，充分凸顯其豐滿身段，林峯則穿上黑色便裝親吻太太肚皮，非常有愛。升呢靚媽的張馨月還向女兒表示：「第一眼看到你，親吻你的額頭、把你擁進懷裏，懷胎十月的辛苦和生產的劇痛變得不值一提。親愛的寶貝，你讓我的人生有了新的意義。美好的生活因你的到來更加溫馨甜蜜，你和爸爸都是掛在我心尖上的惦記。有你們的陪伴，媽媽此生足矣。」

林夏薇讚BB靚女

林峯的堂妹藝人林夏薇接受電話訪問時亦表現興奮，她說：「恭喜佢哋，戥佢哋開心，終於唔使再守呢個秘密！因為疫情關係，我仲未見到BB，都係睇住相先，BB好靚女，爸爸媽媽都似，暫時未諗到送咩禮物畀BB，要見到面睇咩適合佢。」

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