生肖指數　是日吉星：龍

鼠：→ 今天適宜平心靜氣，看似極麻煩的事，都可以解決妥當，欲速則不達。

牛：↑ 今天是非常正面的一天，長期計劃有明顯的發展，跟新的同事很合得來。

虎：→ 有時你太實際地思考事情，讓人覺得你很冷血，有時人情味也很重要呢！

兔：↓ 是日沖煞，記得歸還向別人借的東西，不能掉以輕心，會招人話柄的。

龍：★ 心境平靜的一天，如果可以的話，不妨出外郊遊，對你身心帶來好處多。

蛇：↑ 晚上愛情運上升，宜選擇一個浪漫地方，將心意毫無保留地向對方表白。

馬：→ 別對別人有太多要求，雖然有要求是好事，但硬套別人身上卻很討人厭。

羊：→ 別隨便相信流言，要知道謠言的可怕，那會你陷入無法脫身的麻煩中。

猴：→ 這天你需要別人的支持和鼓勵，家中長者能給你好意見，該向他們傾訴。

雞：↓ 運氣持續不太好，別因為一些芝麻綠豆的事情，弄得自己身心疲累呢！

狗：↓ 今天不宜靠直覺做事，會有不良的後果，宜找有經驗的朋友商量才去做。

豬：→ 該好好休息，和朋友去唱唱歌或看看戲，恢復元氣後才繼續努力工作。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌