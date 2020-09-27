謝安琪教人慢活甫靚相　竟然唔係老公操刀？

歌手謝安琪（Kay）在社交網介紹生活品味，內容包括有素食、慢活、大自然融和及喜好，望向愛煮食及對環保生活感興趣的網友，齊學習及分享和自然共存。在相集中，穿上白色素服的她，上載了不少唯美照，其中一篇文章寫着：「工欲善其事，必先利其器。愈來愈愛下廚的我，漸漸收納了一系列餐具。久不久便會到這角落看看我的收藏品，總是禁不住會心微笑。」

變身「文青女神」的Kay接受訪問時，指靚相非由愛攝影的老公張繼聰操刀：「其實我有個圑隊負責呢個project，全部都係年輕人，朝氣勃勃，好開心，第一次合作都好夾。」她又指現時的心態是想有個「地方」享受寧靜，所以分享的甫文都是其生活點滴，或講環保小貼士：「大家可能唔知喺邊度有回收舊電池，我會拍片介紹吓，亦會講下自己用開嘅環保產物，但全都唔係做生意，純屬開心share。」

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