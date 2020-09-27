黎諾懿恭喜林峯得千金：我估下個係馬國明

藝人黎諾懿出席《星光熠熠耀保良》慈善騷，即場炮製菜膽雞給吞嚥困難的人士：「我都係第一次煮，事前學咗一星期，要將個雞打爛，再加入增稠粉，有啲似分子料理，我都冇乜信心。」他自爆近日拍攝《疫境廚神》時失手：「因為係直播，將個豬扒整燶咗少少，都算係幾嚴重嘅過失。（擔唔擔心喺慈善騷上又失手，要準備定Plan B？）我冇咁流，爛水船都有三分釘，我會救到，而且我都試咗好多次，好穩陣。如果成日都咁完美就冇人睇，有啲缺陷先好睇，點擊率先高，我相信嚟緊嗰集《疫境廚神》會係咁多集以來收視最高。」

講到之前太太投訴他的盤擺不好看，諾懿笑言現在擺盤用的材料貴過主食：「擺盤嘅番茄都百幾蚊，一個青檸都三十蚊一粒，好在係公司畀錢，否則我會好肉痛，我用擺盤去彌補廚藝不足，希望擺得靚啲。」他稱若有人捐錢不介意唱歌大展歌喉：「不過近年生疏咗，我一年冇用過個耳機，要花時間pick up，我依家接觸得最多係油煙，希望唱歌同煮嘢食同行。」

另外，講到好友林峯剛宣布誕下BB，他說：「好開心，又多一個人加入爸爸行列，我哋奧運六星得我同林峯結咗婚又生咗小朋友，其他人要急起直追，我估下個係馬國明。希望佢嘅BB快高長大、健健康康。（有有咩貼士畀林峯？）要有耐性，有得瞓就瞓，不過相信佢都冇覺好瞓，我個小朋友出世後嗰十日，我出現幻聽，成日好似聽到佢喊咁，後來外父外母幫手湊先好啲，所以阿峯唔使太緊張，BB好精靈，正常湊係唔會有事。小朋友大得好快，雖然係辛苦，但要好好享受呢個過程。」

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