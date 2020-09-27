白羊：人氣回升，戀愛、人緣及桃花運轉佳，雖間中或有不穩，多交流有助增進情誼。

金牛：人氣雖旺，卻帶點不穩，與家人相處宜多予耐性。幸精神狀態稍佳，助維持穩定。

雙子：精神狀態稍遜，宜多放鬆。就子女、感情及家事，宜多予耐性，注意溝通等情況。

巨蟹：財運雖好，事業機遇不乏，有助改善經濟狀況。但社交運佳，開支較大宜多節約。

獅子：人氣較佳，辭令及思考力較強，但事業運不穩，求職、面試等，宜保持謙遜友好。

處女：夫妻運較佳，士氣及投入感較強，計劃生育的話，宜積極。但體能稍遜宜多注意。

天秤：社交運較旺，但人氣稍遜，情緒略為不穩，會友聯誼等，宜保持友好及多作協調。

天蠍：事業運甚佳，求職等宜積極。但士氣和鬥志稍遜，需多加自我激勵，勿輕易言敗。

人馬：人緣及桃花運稍佳，出勤、公幹及海外項目等，善用人脈，多予耐性，可助成事。

山羊：夫妻運較佳，計劃生育的話宜多努力。但情緒及家庭運不穩，宜多予耐性和包容。

水瓶：戀愛運較佳，多交流可助提升感情與默契。但人氣不穩，宜用心聆聽，避免爭辯。

雙魚：體能回穩，工作進度平穩，有利開單、簽約等。但需小心處理文書、傳訊等工序。