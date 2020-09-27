兩段婚姻！竹內結子與三浦《信用欺詐師：公主篇》成遺作

今日被發現陳屍家中的日本女星竹內結子，1980年中學畢業後，在原宿被星探發掘而加入藝能界，1999年憑演出NHK晨早劇《明日香》而獲知名度，隨後與不少男星合作如江口洋介、妻夫木聰、山下智久、山田孝之、瑛太、木村拓哉等合作，日劇有《白影》、《熱血教師》、《午餐女王》、《冰之驕子》、《A LIFE～深愛的人～》、《白色榮光》等，奠定女主角地位。近年主演《殺人草莓夜》、《神探夏洛克小姐》等。電影方面，最為香港人熟悉是她與前夫中村獅童合演的《籍著雨點說愛你》，是兩人的訂情之作，還有《黃泉復活》等。

她與長澤正美合演的《信用欺詐師：公主篇》即將在港上映，成為其遺作。該片男主角之一的三浦春馬亦於今年7月自殺身亡，兩人前年曾來港，為去年上映的《信用欺詐師 : 香港浪漫篇》取景。結子死訊曝光後，兩人在尖沙嘴海旁食電糕的拍攝花絮片段亦在網上瘋傳，令人大喊唏噓。

竹內結子有兩段婚姻，2005年同前夫中村獅童奉子成婚，同年誕下長子，但2006年7月中村獅童涉嫌酒後駕駛被拘留，同時爆出女星岡本綾當時也在車上，疑搞婚外情，導致婚姻破裂，兩人因而分居，於2008年離婚，並獨力撫養兒子。去年初，結子被爆與11年前曾合演電影《白色榮光2：染血將軍的凱旋》的同門奀星中林大樹低調拍拖，中林的家族在奈良經營藥廠生意，家底不俗，去年2月，他在現年15歲的兒子支持下與同門的奀星中林大樹再婚，今年1月誕下第2子。婚後被拍到兩夫妻推住推BB車行街，溫馨幸福。