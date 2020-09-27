連詩雅大開中門！周柏豪望做袁偉豪兄弟團

歌手連詩雅（Shiga）與周柏豪出席無綫慈善節目《星光熠熠耀保良》，罕有性感的Shiga大開中門示人，非常吸睛！她笑指於疫情下增磅不少，除了某部位，全身也有長肉。問到往後是否以今晚打扮作性感標準？她說：「盡㗎喇！今次係Stylist覺得啱場合，有問我少少性感得唔得。（有冇畀男友陳家樂過目？）自己不嬲同Stylist溝通，冇畀任何人睇嘅！」在旁的柏豪對於Shiga一身打扮，也忍不住笑說：「我不嬲都覺得佢係可造之材，實在太惹火，有佢在場我會好Alert。」

而已有差不多近兩年時沒有出新歌的他，透露日前派歌到電台，之後返家睇粉絲留言，又與監製通電至半夜，突然情緒到飲泣：「首歌出到係開心事，因為冇出咁耐，都驚冇人會再聽我嘅歌，好在大家鍾意，身邊朋友都支持，以前覺得好多嘢係理所當然，但原來有工作唔係必然，所以要珍惜。」更指愛女有參與新歌MV，當愛女看到電視中的自己時表現呆滯，非常可愛。

對於好友袁偉豪宣布求婚成功，柏豪表示也是比大眾早少少時間知道：「我同佢住得近，都會發現到蛛絲馬迹，見證住佢哋一路走落嚟，雖然佢未mark我期，但我希望係兄弟團之

一啦！都有叫佢哋快啲生小朋友。」