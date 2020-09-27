韓綜《兩日一夜》超準心理測驗　驗證壓力來源

韓國人氣綜藝節目《兩日一夜》中叫成員選一種動物帶走測壓力來源，玩過的人都覺得結果超神準。（互聯網）

人生不可能一帆風順，事事隨心而行，就算是樂天派都總會有自己的壓力，如果你選擇無視，它就會像保溫杯內的紅棗一樣，愈浸愈大顆。壓力能愈早發現、愈早面對，才會令心靈長保健康，不過都市人的壓力來源不少，你又是否清楚自己的壓力來源呢？韓國人氣節目《兩日一夜》玩起了心理測驗，透過選動物來測山壓力來源，成員們玩過後大叫超準，不如我們也來一探究竟吧！

【問題】

假如你獨自前往叢林旅遊，期間偶遇當地的原始部落民族，你選擇與他們生活一段時間。當你準備離開的時候，族長讓你在以下6種動物中選一種帶回家當送別禮物，你會選哪一種？

A.猴子

B.羊

C.牛

D.馬

E.老虎

F.熊貓

【結果分析】

A.壓力來源：人際關係

人的一生會遇到形形色色不同的人，當你遇到一些合不來卻又不得不相處的人時，就會非常有壓力。雖然表面上可以保持平和，但其實內心十分不滿、矛盾甚至痛苦。

B.壓力來源：愛情

愛情在你心中佔了一個很重的比例，和戀人的每一次爭吵、矛盾和彼此間的問題，都令你產生巨大的壓力。單身者實在十分渴望戀愛，又或者愛而不得，讓你痛苦。

C.壓力來源：工作與成功

你是一個對自己很有要求的人，特別是自己的事業，把找到一份高薪厚職看得很重，一旦不似預期就會形成巨大的壓力。不論人生理想、結婚計劃，目標定得太完美，現實的落差就會把你壓得很緊。

D.壓力來源：日復一日的生活

對你來說，每日不變的生活、系統化的每一天，其實是你的壓力所在。你渴望改變、找到興趣、目標與嘗試新事物，但往往無從入手，因而感到迷失。

E.壓力來源：自尊心

自尊心非常強的你，個性十分敏感。無論是被人無視、指摘和比較時都會很煩躁、生氣，從而產生巨大的壓力。無論是善意的提醒還是惡意的批評，都會化成你的壓力。

F.壓力來源：自身的懶惰

意想不到，你的壓力來源是你自己，對於想做的事，往往只停留在計劃的階段，因而令你埋怨自己的行動力不足，對懶惰的自己感到失望，為自己的一事無成感到了壓力。