主持演戲雙線發展　李靄璣宣布簽約邵氏

歌手林奕匡的藝人太太李靄璣（Rikko）宣布喜訊，連老公都讚好！原來她已簽約邵氏，主力向主持方面發展，望參與高質素的資訊性清談或綜藝節目，更期待和前輩級主持交流同合作。之前曾客串劇集《飛虎之雷霆極戰》的她，坦言不抗拒演戲：「喺劇集度飾演『大明星』，雖然只有一日戲，同前輩有少少對手戲，但都覺得好好玩，如果有機會想試做啲女強人角色。」

問到為何選擇邵氏合作？Rikko覺得是緣分，讚邵氏能給予高自由，且有不少好友都是公司旗下藝人：「終於可以同佢哋同台做嘢。」又說老公百分百支持：「佢覺得我嘅才藝真係好適合做電視主持，可以喺事業上有更好發展，但佢唔擔心我因為工作而少咗時間陪佢，婚姻係一世嘅。」

可因新簽公司而延遲生BB計劃？Rikko稱：「真係遲啲先造人，但唔係工作事，如果疫情期間懷孕，出入醫院會好大壓力。」早前和馮盈盈和洪永城齊出席活動，本是瑜伽高手的她說：「好興奮有盈盈做導師一齊做瑜伽，仲有合演話劇係次奇妙經歷。」

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