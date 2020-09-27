淚別《志村動物園》！相葉雅紀新節目幫志村愛犬洗白白

日本國民笑匠志村健於3月29日因感染新冠肺炎病逝，享年70歲，他生前主持以他名字命名的NTV電視台長壽節目《志村動物園》昨晚播出最後一集，結束16年半的播映。《志村動物園》於2004年啟播，一直深受觀眾歡迎，其中「阿笨與阿占」環節最具人氣，在亞洲各地擁有不少粉絲，因此昨晚播最後一集，觀眾都依依不捨，有觀眾邊看邊笑邊流下熱淚。

最後一集為577集，長約兩小時，除了重溫志村健與阿笨和阿占溫馨經典場面，還有他2月時到熊本縣阿蘇市Cuddly Dominion動物園拍攝生前最後影片，他教阿笨囡囡Pudding踩有輔助轆的單車片段，志村又獲牠獻花祝賀70歲生日，爺孫情洋溢，令觀眾看到眼濕濕。最後播出志村與阿笨道別時，阿笨扭計不想志村離去，最後上前抱起阿笨，露出溫馨笑容，定格完結所有回顧片段。主持之一的嵐成員相葉雅紀，完結前表示不會說永別，園長永遠在他們身邊，說時忍不住眼紅紅，熱淚盈眶，最後畫面打出字幕「多謝16年半來的觀看欣賞」，正式結束整個節目。

而接着於10月3日播映，由相葉雅紀與橋本環奈主持的新節目《I LOVE大家的動物園》，預告片中有相葉去照顧志村健遺下的愛犬，幫愛犬洗白白，相當有人情味。