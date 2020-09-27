事務所發聲明悼念　竹內結子丈夫遭網民中傷

日本女星竹內結子，今日凌晨被丈夫中林大樹發現在家中自縊身亡，終年40歲。她生前所屬事務所Stardust在官網發聲明，表示對其突然離世，公司所有藝人及員工也感到震驚及難過，同時向竹內結子的家人作深切慰問，並將叫停旗下藝人的公開活動。

外界對竹內結子猝逝大感錯愕，17歲的竹內結子參演經典恐怖片《午夜凶鈴》，導演中田秀夫今早在社交網留言悼念，對雙方未能再合作感可惜。結子主演代表作《血色草莓夜》的原作者譽田哲也亦留言致哀。曾與結子合作的女星片瀨那奈，今早於直播節目聽到對方死訊時一度臉色蒼白，她盛讚結子是專業及有型的女演員。搞笑組合爆笑問題的成員田中裕二，透露其妻山口萌與結子是同門，他早前感染新冠肺炎入院，亦收到對方慰問。

竹內結子死因成謎，她離世後，有網民發現其夫中林大樹的維基百科內，遭人惡意留言：「不原諒對我的男人出手。」而中村獅童暫對前妻離世未有回應，他日前曾在上載與現任妻子所生的細仔相片，卻遭網民留言惡意中傷，指責他當年不忠，亦有網民留言慰問他，希望他能好好照顧與結子所生的大仔。