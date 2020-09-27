1460 REMASTERED第9回　重現Grunge Style

於時裝界擁有非一般地位的英國鞋履品牌Dr.Martens，今年為迎接1960年4月1日製作的第一對靴款1460誕生60周年，特別推出橫跨整個年度的聯名企劃，邀請12個時裝品牌及設計師攜手合作，以每月推出一對1460 REMASTERED聯名靴款的方式去慶祝60大壽。來到9月，登場主角就是早於20多年前已經合作過的Marc Jacobs。當年他為PERRY ELLIS 1993年春夏系列設計出以Grunge Style時裝為靈感的設計，一眾超模如Carla Bruni及Helena Christensen都是腳踏Dr.Martens靴款行騷。雖然此系列當時被時裝業界劣評（但偏偏他又憑此系列贏得1992年度CFDA最佳女裝設計師獎項），而Marc Jacobs不久後亦因此離開PERRY ELLIS，但Marc Jacobs對於與Grunge文化息息相關的Dr.Martens多年來熱情不減，所以兩年前他以Redux Grunge之名復刻自己25年前創作的服飾，亦有跟Dr.Martens推出聯名靴款。

今次作為1460 REMASTERED聯名企劃第9款登場作品，與過往8款設計一樣全球限量1,460對，Marc Jacobs採用客製化改裝元素去演繹，於大家熟悉的八孔靴筒加入古銅色金屬鏈加強搖滾反叛味道。而金屬鏈更掛滿骰子、哨子、鑰匙、鎖頭、結他及自由女神像頭等金屬飾物成為搶眼焦點，鞋舌標誌及鞋踭織帶拉環亦重新設計，以充滿創意的客製化設計重塑這對經已誕生超過半個世紀的經典靴款。