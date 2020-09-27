捐15萬撐同行！莫文蔚同老公甜蜜過結婚9周年

歌手莫文蔚（Karen）今年的大熱歌曲《呼吸有害》被推舉為2020的年度歌曲，有超過五十組歌手藝人在網絡重新演繹這首歌曲，一直身在外地的Karen得悉歌曲得到大家喜愛感到非常欣慰和開心，她指今年大家都在逆境中對抗疫情，希望藉着這首歌給予大家一點力量及心靈上的安慰。之前她決定把這首歌曲推出限量套裝，將收益撥捐給「香港電影工作者疫境支援計劃」，總數合共港幣15萬元，希望同行得到一定的支援。

今年大部分人都改變了本來的工作及生活模式，她的生活也出現了非常大的改變，她和老公終於可以過着朝夕相對的甜美生活。過往因為工作的關係兩人各自東奔西跑，最長相處也不過是連續三個月，不過這次疫情的原因讓二人可以擁有連續超過八個月共同生活的時間，而這段時間內，他們幾乎足不出戶，在家裏閒時會一起彈鋼琴，還會親自做麵包，過着一般夫妻的甜蜜世界。她說：「今年10月1日係我哋結婚九同年紀念，一起攜手踏入婚姻第十個年頭，兩人能在一起度過，已經係最好的祝福了。」今年10月1日是個特別的日子，除了是她結婚周年紀念，亦是中秋佳節，她更會推出由她創作的新歌《莫貓寶貝》。

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