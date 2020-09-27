美食婷：佳節當前　月餅小心食

我美食婷人緣好，每逢過時過節總會收到好多禮物，今年中秋，單是月餅已收到手軟。不過收得多不等於要吃得多，因為早前Lovini心然營養中心註冊營養師梁嘉文（Carman）就話我知很多月餅陷阱，大家吃月餅應節時就要小心留意。

Carman指傳統的雙黃白蓮蓉月餅，1個約800卡路里，等於4碗飯，脂肪量有40克，約8茶匙的油，糖分約有11茶匙，建議膽固醇高的人士不要吃蛋黃，一般人最好和朋友開心Share，每次只吃約1/4個。至於老人家最愛的伍仁月餅，每100克月餅約有7克纖維，1個同樣約800卡路里，內裏的果仁等雖含單元不飽和脂肪，但要留意加入金華火腿等材料，鹽分較高，建議只吃1/4個。

近年流行的奶黃月餅，雖然經常都推出迷你版，很多人不經不覺會吃完一整個，又或接連啪兩個，但其實1個就有172卡路里，約2茶匙油和9克脂肪。另外，流心奶黃有機會加入煉奶、椰漿、牛油和淡忌廉等製作，當中的不飽和脂肪對心血管有負面影響，吃時要小心。

正常成年人每人吸收約2,000卡路里，吃太多月餅，有機會吸收過多卡路里和脂肪，容易有過重或膽固醇和糖尿病超標的風險。不宜當早餐或消夜來吃，若然吃了月餅，米飯不妨適量減少進食，只吃小量當作下午茶小食較佳。同時間吃多點蔬菜，水果補流纖維，吃飽後最好作30分鐘緩步跑或其他運動消耗熱量。

如果想自己整月餅的話，Carman建議整無咁高油分的冰皮月餅，餡料可選擇綠豆、紫薯和棗蓉等糖分較少的食材。有些人以為用水果或果醬很健康，但有些果醬可能加入較多的糖。至於煉奶或糖等，可用代糖替代，自然更加健康。

吃完月餅，我美食婷通常都會飲杯茶來消滯，但Carman話飲過量茶湯反而令體內水分、鐵質和鈣流失，更有機會便秘。不妨轉飲花茶如玫瑰花茶，又或是山楂水，開胃消滯效果更佳。