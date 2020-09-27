智能家居　原來可以咁玩

提起智能家居，不少人都會有定價貴、設定複雜等印象。其實智能家居發展多年後，入手門檻已經愈來愈低，而且更提供不少既方便、實用的功能。

今次試玩的是小米智能家居組合，硬件方面，需要於家中安裝網關，再配合一系列感應器、無線開關、傳感器後及同品牌的家電即可。網關其實是家中的智能大腦，它會接收所有感應器的資訊，再進行一系列的智能化操作。透過App，用家可以設定不同的條件下，自動執行指定動作。舉例於大門安裝米家門窗傳感器，再設定當大門打開後就會執行開燈及開風扇。實際應用時，用家開門時，燈及風扇就會隨即開啟，執行反應快，非常方便。

而小米智家居對應的家電種類亦有不少，包括燈泡、床頭燈、枱燈、掃拖機器人、空氣淨化器等，配合光照度感應器、人體傳感器、溫濕度感器、煙霧報警器等感應裝置，用家可以設定不同的觸發情景，自由度極高。另一賣點是定價平民，於面積大約400平方呎的環境，大概需要4組感應器及兩個無線開關及網關，不連電器下大概只需HK$500，平平哋都值得一試。

除了小米智能家居，市面上亦有其他類型的智能家居系統。Philips Hue就主打智能燈光，品牌推出一系列智能燈具例如燈膽、燈帶等，配合專用橋接器及其他配件就可以將屋企燈光自動化。

嫌購入智能家電成本太高，那可以考慮SwitchBot的出品。有別於一般智能家電，SwitchBot只是一件機械小裝置，透過摩打以及活動桿模擬人手按壓按鍵，所以就連舊式家電、燈掣都可以隨時變成智能家電。如果連接Hub Mini，更可以透過語音助理控制。