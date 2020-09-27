再贏楊謹華封后！柯佳嬿：謝謝喜歡我的人

台灣女星柯佳嬿昨晚憑《想見你》二度奪金鐘視后，相隔四年，再度撼贏楊謹華！在2016年，柯佳嬿、楊謹華分別以《必娶女人》及《一把青》，入圍爭金鐘視后，當年柯佳嬿成功封后，今年她再次擊敗楊謹華登上視后寶座。評審主席瞿友寧、評審召集人陳世杰事後坦言兩人只有一票之差，再次陷入「柯楊魔咒」的評審更直呼：「噩夢重現！」至於呼聲甚高的許光漢落選原因，陳世杰說：「他明星魅力非常強，但就資歷、演戲上的層次，對我們來講還可以再加強。」

柯佳嬿昨晚在台上致詞時難掩緊張一度結巴，但她透露在後台與賈靜雯相擁時忍不住落淚：「我覺得情緒太複雜，其實不知道該怎麼去面對，很謝謝她抱了我，拍拍我的背。」似乎仍未走出痛失好友黃鴻升（小鬼）的陰霾。另外，她回覆東網時再次感謝觀眾的支持：「很謝謝喜歡看我演戲的人，謝謝支持《想見你》的人，今天得獎雖然上台的時候腦袋一片空白，但沉澱過後還是覺得很開心的，謝謝。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc