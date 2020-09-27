Nokia 5G新貴　特工都用

Nokia 8.3 5G為電影《007：生死有時》中00特工的專用手機，依家香港都有得賣，想扮特工不妨諗諗。售價︰約$4,400（互聯網）

Nokia手機出名耐用，舊機如3310更是「金剛不壞」連子彈都擋到，最近新機更是連特務都用，說的是電影《007：生死有時》中00特工的專用手機Nokia 8.3 5G。

此機近日正式登陸香港，採用Nokia手機中最寬闊的6.81吋窄邊屏幕，提供20:9顯示及2,400×1,080解像度，並內置蔡司光學認證PureView四鏡頭系統，分別是6,400萬像素鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭及200萬像素景深輔助鏡頭，支援OZO Audio收音技術及極低光影片攝錄。

既然有電影配合宣傳，手機攝錄方面亦強調電影感，預載了ZEISS Cinema capture and editor應用程式，容許用家進行剪輯，並可在影片加入變形及藍色炫光效果，加上支援21:9比例及專業調色功能，可創造出極具電影風格的4K影片。

手機「大腦」是Snapdragon 765G處理器，兼容全球多個5G網絡頻譜，內存則有8GB，美中不足是只有128GB儲存空間，以影相手機來說未免太小，唔想成日刪相刪片就要加裝microSD卡了。顏色暫時只有極夜藍一色，據知靈感來自北極圈極光，機身在光線下會呈現漸變色彩。手機現已在港發售。