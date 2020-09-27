米蘭時裝周：重回舊地　別具意義

BOSS在米蘭Palazzo del Senato舉辦的2021春夏系列，除了在多個網上平台進行直播外，還邀請了為數不多的嘉賓現場欣賞。這個場地對品牌來說別具意義，因為20年前，品牌首場女裝騷正正在同一場地上演，今次重回舊地，藉新作歌頌品牌女生恆久不變的自信、優雅與力量。

春夏作聚焦工藝、色彩與藝術。倫敦藝術家William Farr的作品結合鮮花與現成物，為新作的刺繡與印花注入靈感，而花卉圖案、刺繡、雷射切割與金屬圓環等細節貫穿整個系列，洋溢着濃濃工藝感。另外，延續品牌休閒主義，運動風的連帽衞衣、風褸與簡約短褲比比皆是，配襯闊腳褲、柔軟針織與皮裙，營造閒適愜意味道，配合清新藍色、森林綠色與寶石綠色，朝氣迫人。

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