聽日繽FUN Live！霍汶希手上粒粒巨星　呻冇個聽話

「繽FUN Live」每次開播都獲極大回響，提供渠道畀Fans直接向心儀偶像發問再傾偈，繼古巨基、馮盈盈、張繼聰之後，今次就邀請到遠在杭州嘅金牌經理人，英皇高層霍汶希（Mani）擔任嘉賓，由佢一手湊大嘅謝霆鋒、容祖兒、蔡卓妍、鍾欣潼等，粒粒都係巨星！

同Mani直播傾偈之前，就睇吓可唔可以Chok佢爆少少秘密先，問到旗下邊個藝人最聽話？Mani竟然大爆冇一個藝人係最聽話︰「因為每一個藝人都有佢哋嘅性格、諗法，否則佢哋就做唔到藝人，佢哋會有自己嘅意見，但係大家都會互相尊重、包容。」所以Mani就話喺工作上其實冇話聽話唔聽話嘅，最緊要係大家有道理、又可以齊齊去分析，想知Mani仲有乜嘢爆？同埋最後佢仲預告容祖兒同惠英紅會途中加入Chit-Chat添！想睇嘅話就記得留意聽日下午5點半呢個時間，喺東網App收睇「繽FUN Live」！

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