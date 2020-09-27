一波三折！施匡翹被迫延遲考瑜伽師牌

歌手蔣嘉瑩、施匡翹（Zaina）和謝高晉昨晚參與網上直播音樂節目，三人同台合唱陳慧琳的《大日子》，在節目中以新歌《囚鳥》打頭陣的蔣嘉瑩，表示和小師妹小師弟的合作，讓她找回以前自己剛入行時做新人的感覺。Zaina獨唱了《初心》和《耳仔軟》，她又分享自己的故事和夢想。

施匡翹指每個階段都可以有唔同夢想，這年除了做好音樂及歌手，她好想考瑜伽師牌，因為好喜歡瑜伽，但考牌過程卻一波三折，她說：「我好早已經畀咗錢考呢個牌，但因為疫情關係不斷延遲，日前收到好消係好開心，瑜伽會嗰邊話10月可以考牌，但我的新歌《差不多小姐》啱啱又出，有好多宣傳工作要做，呢首歌對我意義重大，因為係自身經歷，結果我要取捨，惟有先做好工作先。」提到瑜伽牌要等到明年3月先可以再考，她說：「雖然又要延遲，但我相信會成功，依家每星期我都會去練習，定期去上堂，因為我唔想考牌時手腳唔夠靈活，定期去操住都OK。」

音樂方面她好有期待，希望做多啲唔同嘗試，新歌是跟舒文合作，每個監製都有不同風格，他都教我好多，她說：「首歌好代表到我自己，MV故事好貼合真實世界裏面嘅我。」她之前又上緊戲劇班，快要復課了，她希望有機會可以拍劇拍電影，嘗試作多方面發展。