冇晒心債！郭富城人生昇華到另一階段

天王郭富城（城城）到九龍塘出席主演新片《麥路人》慈善場謝票活動，場面熱鬧。城城表示今日入場觀眾包括學校師生，可將電影主題化成教材去討論：「我5月做慈善演唱會都講過，慈善係冇限期嘅。而今次電影畀到大家嘅訊息，就係守望相助、互助互愛，多啲關懷基層人士，逆境積極面對困難。大家可能同朋友、家人相處有時都會有啲心債，但去到某個位，應該學識放下。」

問到城城如今可有心債？他坦言：「依家我成家立室，去到人生另一個階段，已經學曉放下，冇嘞。」談到成名曲《對你愛不完》面世30年，他謂：「多謝大家沿途支持，我愛你哋，有你哋真好！」又透露正與團隊計劃明年舉行大規模演唱會，詳情有待公布。

至於中秋節即將到來，城城開心表示到時「有假放」，已決定帶囡囡去賞月玩燈籠：「買咗兩個兔仔燈籠畀兩個囡囡，佢哋依家已經識得爭嘢玩，我成日做調解嗰個。（會鬧佢哋？）我根本惡唔起，佢哋一撒嬌我就心軟喇！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc