香港設計大師聯名　雙向箭嘴釋放正能量

以「Sneakers can be polished」作為設計理念的本地新進鞋履品牌ANDREW KAYLA,所推出的Sneakers都用上皮革製作,分別推出ABLE AND READY(AAR)及ANDREW KAYLA CLASSIC兩個系列作主打,奢華質感加上簡約風格,讓品牌成立數年(2016年創立)已經相當具人氣,備受時裝迷追捧。其出色設計更吸引到對時裝及皮鞋情有獨鍾的香港設計大師陳幼堅(Alan Chan)欣賞,繼而合力推出Alan Chan x ANDREW KAYLA聯名系列。

系列設計以Reimagine為主題,設計靈感啟發自牛頓的萬有引力定律「What goes up must come down」,凡事總有兩面,換個角度就可以有一番新景象。登場兩個鞋款設計均屬於ABLE AND READY(AAR)系列,鞋身採用意大利小牛皮革製作,而內籠及鞋墊則是柔軟Nappa小羊皮,並配搭E-TPU中底及耐磨天然橡膠外底,即使採用全皮製作的鞋款仍然保持高舒適性。

兩款設計同樣以白色作主調,左右腳後踭分別印有「WHAT GOES DOWN」及「MUST COME UP」,鞋身分別有黑 x 金色箭嘴圖案及Monogram箭嘴壓紋,細心睇更會發現箭嘴用上錯視效果設計,向上同時也是向下,只視乎你用咩角度去睇。於全球經濟受疫情打擊下,如此正面的設計確實可以為大家帶來正能量及無窮無盡的思考空間。此聯名系列鞋款每對扣除成本後,收益將會全數撥捐世衞COVID-19 Response Fund,10月7日正式公開發售。