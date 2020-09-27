香港設計大師聯名　雙向箭嘴釋放正能量

ANDREW KAYLA的出色鞋履設計，吸引到對時裝及皮鞋情有獨鍾的香港設計大師陳幼堅（Alan Chan）欣賞，繼而合力推出聯名系列。（互聯網）

以「Sneakers can be polished」作為設計理念的本地新進鞋履品牌ANDREW KAYLA，所推出的Sneakers都用上皮革製作，分別推出ABLE AND READY（AAR）及ANDREW KAYLA CLASSIC兩個系列作主打，奢華質感加上簡約風格，讓品牌成立數年（2016年創立）已經相當具人氣，備受時裝迷追捧。其出色設計更吸引到對時裝及皮鞋情有獨鍾的香港設計大師陳幼堅（Alan Chan）欣賞，繼而合力推出Alan Chan x ANDREW KAYLA聯名系列。

系列設計以Reimagine為主題，設計靈感啟發自牛頓的萬有引力定律「What goes up must come down」，凡事總有兩面，換個角度就可以有一番新景象。登場兩個鞋款設計均屬於ABLE AND READY（AAR）系列，鞋身採用意大利小牛皮革製作，而內籠及鞋墊則是柔軟Nappa小羊皮，並配搭E-TPU中底及耐磨天然橡膠外底，即使採用全皮製作的鞋款仍然保持高舒適性。

兩款設計同樣以白色作主調，左右腳後踭分別印有「WHAT GOES DOWN」及「MUST COME UP」，鞋身分別有黑 x 金色箭嘴圖案及Monogram箭嘴壓紋，細心睇更會發現箭嘴用上錯視效果設計，向上同時也是向下，只視乎你用咩角度去睇。於全球經濟受疫情打擊下，如此正面的設計確實可以為大家帶來正能量及無窮無盡的思考空間。此聯名系列鞋款每對扣除成本後，收益將會全數撥捐世衞COVID-19 Response Fund，10月7日正式公開發售。