鄭浩南年過半百玩舉鐵　男人味勁濃！

年過半百的藝人鄭浩南近期活躍於社交網，不時在平台上載短片分享生活逸事。片中見平時愛玩健身的他，穿上背心走入健身室，二話不說拿起啞鈴狂舉，頸至膊頭都青筋暴現展示力的表現，晒出強而有力的麒麟臂和結實胸肌，勁重男人味！

另一段短片見他拍下酒店隔離十四日後離開的一刻，先見他睡眼惺松剛起床，再直擊自己跑入浴室洗澡，相當赤裸裸。然後換上型仔Look拖住兩個行李篋離開，有型有款，不少網友大讚他年過半百依然Fit爆。

其實鄭浩南1985年出道時，便有機會做男主角，同葉蒨文合作拍攝導演林嶺東的《愛神一號》。走紅後原本獲起用拍攝吳宇森執導的電影《英雄本色》飾演「Mark哥」，但最後因要演出徐克的電影《刀馬旦》而撞期，無暇演出，再改由周潤發飾演。往後由於形象剛強硬朗，電影中多飾演江湖人物，角色深入民心。最出位的演出一定要數到《古惑仔》，鄭浩南與鄭伊健爭做銅鑼灣揸Fit人，爆出金句「銅鑼灣只得一個浩南」，令人印象深刻！

至於感情方面，他曾與女神柏安妮拍拖，惟最後分手收場。1991年，他跟日本女星大島由加利結婚，惜婚姻只維持了四年便分手收場。2002年，他與現任太太鮑愛玲結婚，婚後定居馬來西亞並淡出娛樂圈，現育有一子一女。去年，他曾回港為ViuTV拍攝劇集《地產仔》，立即勾起大家不少回憶。