獲賠10萬人仔　鹿晗被侵肖像權二審勝訴

韓國組合EXO出身的大陸男星鹿晗於前年被侵肖像權用於某餐廳的廣告牌及餐牌上，他早前提出訴訟，涉案者告敗訴需書面道歉及賠償合共約10.2萬人民幣（約11.7萬港元）的經濟損失和維護自身權益成本，但其後涉案者上訴至北京市第三級人民法院，法院今日下判決，決定駁回上訴，維持原判。

案情指，涉侵權者在未經鹿晗一方許可下，擅自在其經營的餐廳中，使用鹿晗的肖像印在廣告牌、餐牌、用完即棄杯上，並注有「鹿晗傾情推薦」、「一鹿有你 不離不棄」等帶有鹿晗名義的廣告宣傳語句，更冒用鹿晗親筆簽名，同時將涉侵權的廣告材料上載到網上作宣傳。鹿晗為了維護自身權益，透過律師起訴涉案人及關餐廳至北京市朝陽區人民法院。當時審理判決稱，涉案者及餐廳無法提供獲授權的證據，而涉案的廣告牌等物品或令不知情的大眾認為鹿晗為該餐廳及相關產品代言造成影響，法院認為涉案者是故意及有明顯的侵權行為，判其敗訴需向鹿晗一方賠償及致歉。鹿晗的工作室在法院宣判後，轉發律師樓的社交網，並提醒有肖像權相關的法律保護，呼籲勿以身試法。