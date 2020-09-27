可宜搭𨋢遇曱甴嚇到雞飛狗走

同男友或女友去郊外露營，喺浪漫嘅環境下見到螢火蟲就話開心啫，但如果好似上水寶石湖邨嘅邨民，喺沖廁時見到活生生嘅蟲喺坐廁內游吓游吓，就一定驚多過喜，以下藝人就分享遇蟲恐怖經歷。

可宜：「關於蛇蟲鼠蟻經歷我係勁多，可能我住得近山，最經典一次係我搭𨋢去放狗，喺𨋢度突然覺得有黑影從天而降，又聽到啪一聲，我望一望，嘩！有隻好似中指咁長嘅曱甴跌咗喺地下，我呢世人最驚係曱甴，所以成個人癲晒，喺𨋢度係咁咆哮啦，嚇到我隻狗走嚟走去，最尾等𨋢門一開，我就衝咗出去𨋢門大堂，連隻狗都冇理到，大廈管理員見到我隻狗仔係咁追住我，就叫我冷靜啲同埋捉番隻狗先。」

譚嘉儀：「我細個時去我Daddy公司度玩，打開咗貨倉一個櫃想八吓入面有乜嘢，點知畀我發覺有一個白蟻竇，係要超級大嗰種，個畫面真係好核突、好恐怖，嚇到我死，立即叫Daddy嚟睇，原來入面有好多白蟻喺度，最後佢搵到啲滅蟲專家嚟清理、清毒，消滅咗個巨蟻竇。」

筱靖：「我以前見過隔籬有個狗糧倉，佢哋冇搵清潔公司嚟滅蟲，所以好多曱甴，真係好恐怖，啲曱甴食咗狗糧後，因為夠營養就好會變得好巨型，個Size比一般平時見到嘅大一倍，仲會爬過嚟我間餐廳舖頭，所以我搵清潔公司嚟清理，都搞咗好耐先搞得掂。」