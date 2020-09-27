米蘭時裝周：THE SONG為主題　譜出時尚頌歌

沒有實體騷下，Tod's以影片呈現2021春夏系列。伴隨着淺吟低唱的歌聲，穿上品牌新裝的模特兒穿梭於古老別墅中。作品以「THE SONG」為主題，通過簡練的輪廓、精緻的水洗及仿舊質感，譜出一首和諧的時尚頌歌。

創作總監Walter Chiapponi貫徹品牌的意式閒適優雅風格，着重個性化及手工製作，同時又展現出淳樸一面。剪裁一貫簡潔有力，麂皮或帆布的狩獵外套、薄風衣長外套、拼接皮革短外套、束腰上衣、百褶綴飾長褲及襯衫，均沒有花俏累贅的裝飾或印花，改為在色彩上着墨，粉紫、嫩綠、玫紅、天藍、湖水綠、鮮黃互相碰撞，色彩繽紛飽滿，在知性氣質氛圍上，注入調皮況味。至於配飾方面，經典的豆豆鞋綴以長及腳踝的型格鞋帶；樂福鞋與手袋點綴以T Timeless標誌裝飾；Tote Bag採用極簡裁切的皮革製作，線條乾淨利落。

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