巨胸似足八月十五　微胖Mia比堅尼迎中秋

呢幾日天氣明顯轉涼，意味住夏天就嚟完結，過多幾日更加係中秋佳節，當中台灣正妹Mia就捉緊夏天尾巴，繼續以綠色比堅尼迎秋風，自知擁微胖身形嘅佢，就外加白色薄紗增仙氣，睇到宅男咩秋意都冇晒喇！

大方任晒浮誇「西瓜胸」嘅Mia，有一張典型娃娃臉，襯上佢嘅驕人身材真係引死人，而最近大家都要留家抗疫，Mia就喺家中健身做運動，依家仲練出纖瘦腰肢，仙氣更加出眾！

坐擁逾22萬Followers嘅Mia，仲話自己其實係遊戲宅，最鍾意留喺屋企打機，在家防疫仲日日打機打到爽。

不過大家唔好以為佢成日都咁性感，佢自已就講過平時佢係大碼Tee加「真理褲」見人，形象咁火辣仲會惹人誤會，佢亦自爆有人私訊佢做「伴遊」同去飯局，又有人拎佢啲相開假Acc，搞到佢要專登澄清自己冇小號。

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