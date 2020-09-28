Mon實繽FUN Live！霍汶希爆霆鋒祖兒大鑊

今日下晝！係今日嘅下晝，東網將會開第四次嘅「繽FUN Live」！今次就邀請到遠在杭州嘅金牌經理人，英皇高層霍汶希（Mani）擔任嘉賓，隔空同大家爆大鑊！繼尋日問到佢旗下邊個藝人最聽話之後，再追問佢旗下邊個藝人最唔聽話？Mani笑言每一個藝人喺佢哋年輕嘅時候可能都係最反叛，首先點名爆謝霆鋒︰「佢細個嗰陣時，我叫佢行左，佢一定係行右，每次帶佢出去工作都會唔見咗佢。」

然後再爆容祖兒，話佢細個唔識游水，有次同咗佢講個泳池係深到掂唔到地，所以叫佢唔好衝落去，話口未完佢就奔跑，衝咗落去個泳池度！

未正式開波傾偈，Mani就已經爆咁多料，佢仲預告容祖兒同惠英紅會喺直播期間「突襲」大家，再齊齊大講秘密，想睇就記得校定今日晏晝5點半嘅鬧鐘，夠鐘就開東網App等「繽FUN Live」播出，到時會有繽FUN主播俞詠文做主持㗎！

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc