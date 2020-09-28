《半澤2》結局大快人心！阿花金句：只要活着！超感人

在萬眾期待下，日本男星堺雅人主演的神劇《半澤直樹2》昨晚播映第10集大結局，上集講到半澤被大和田誠（香川照之飾演）迫向進政黨幹事長箕部啟治（柄本明飾演）下跪道歉，半澤堅拒反抗，並誓言要他們千倍奉還。

今集半澤被中野渡銀行行長（北大路欣也飾演）撤走帝國航空的重組債權職務，面臨被銀行炒魷。為了扭轉局面，半澤找國土交通大臣白井亞希子（江口德子飾演）站在正義一面，揭發政治黑幕。當白井到半澤家探訪時，半澤老婆阿花為困局帶來曙光，她向白井送上一朵紫色桔梗，花語象徵「誠實不變」，打動了白井倒戈，幫了老公一把。

在阿花的鼓勵下，半澤向行長交辭職信，行長終表白心跡，原來他因為未找出箕部黑錢的證據，只是假意與箕部示好。其後三人向白井講出箕部涉嫌收受黑錢內幕，懷正義之心的白井決定幫手揭發不法交易，並暗中取得黑錢證據。在帝國航空的記者會上，半澤公開箕部貪污證據，揭發箕部收取100億8000萬的黑錢，半澤要他「千倍奉還」，向全國國民跪地道歉，箕部狼狽下跪後落慌而逃，大快人心。

醜聞被揭露後，中野渡行長引咎辭職，箕部涉嫌受賄被捕。半澤亦打算離職，不過大和田力斥半澤將醜聞公開，導致東京中央銀行陷入倒閉危機，要他負全責當銀行行長，更撕毀辭職信，激動淚湧而出，要半澤賭上整個人生，然後揚長而去，半澤最後露出微笑。

大結局再次發揮金句效應，大和田向半澤劃清界線說：「Goodbye...Death！」金句再成網民熱話，最後大和田跟半澤說「你要賭上整個人生」，亦被網民瘋傳。而阿花鼓勵陷入低潮的半澤，說：「只要活着！」亦令劇迷大受感勳。而黑崎駿一在大結局亦來最後一次偷桃，終於向半澤下體出擊，半澤及時擋住黑崎的鹹豬手，可謂旗鼓相當。