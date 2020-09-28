東方日報C1：竹內結子疑產後抑鬱吊頸亡

紅遍亞洲的日劇天后竹內結子，昨日被發現在東京寓所吊頸自殺身亡，結束40年光輝一生！本月初最後公開露面時，她雖說要更珍惜自己的人生，卻遺下8個月大的稚子輕生，留給廣大粉絲滿滿的問號，懷疑她產後抑鬱踏上不歸路。

憑影視作品《藉著雨點說愛你》及《冰之驕子》等紅遍亞洲的日劇天后竹內結子，以溫暖的笑容俘虜萬千粉絲，更有「笑顏女王」之美譽，如今歡顏不再。昨日凌晨2時，她的丈夫中林大樹在東京涉谷寓所發現結子在衣帽間上吊，當時結子已失去意識，送院時心肺功能更已停止，最後證實不治，終年40歲。

輕生前，結子前晚跟丈夫及兩名兒子吃晚飯，跟往常般說說笑笑，完全沒有異樣，飯後便獨自到寓所2樓。直至中林大樹返回臥室，經過衣帽間時才發現太太自殺。由於現場未有發現遺書，警方初步推斷她有自殺可能性，實際死因仍在調查中。

曾呻湊仔辛苦

出道24年以來，結子的事業一帆風順，片約及廣告代言不斷，每年收入高達1,500萬港元，身家逾億！相反情路較崎嶇，結子與前夫中村獅童於2004年合作《藉》片奉子成婚，但婚姻只維持三年，直至去年才再婚，閃嫁年輕5歲的同門師弟中林大樹，並於今年1月誕下細仔。休養逾半年後，她於本月1日才產後首度亮相公開活動，當時結子笑容滿面，並罕有談及長子與繼父相處融洽。

對於她突然輕生，外間猜測或跟產後抑鬱有關，因結子接受本月出版的女性雜誌訪問時曾吐苦水，提及照顧現時8個月大的幼子，她指比想像中辛苦：「雖然早已有心理準備，但晚上睡不好，被傳染的感冒又很難痊愈，照顧BB真的很辛苦。跟生大仔時相比，育兒的知識有很大變化，我要看很多育兒雜誌。」期間更提到因責任感問題，以往會將所有工作等問題攬上身，現時學會向身邊人求救：「一個人做不到的事，變得可以跟身旁的人撒嬌。」

提到因產子停工，她坦言害怕被取代：「其實兩次生產而暫停工作，讓我感到不安！特別是老大出世的時候，一想到很多藝人可以取代我，就讓我更害怕。」她透露誕長子後會希望早日重返工作崗位，但次子出世後想法改變，希望多點時間陪伴家人，加上疫情關係，故刻意押後復出計劃：「我覺得再多珍惜一點自己的人生，不是很好嗎？」其實結子早年提過感到有壓力時，會趁兒子入睡後到廚房小酌，甚至看劇本等也在廚房進行，又曾自爆咬住毛巾大叫紓壓，可見其情緒相當抑壓。

或受拍檔離世打擊

不過，有行內人透露數月前曾與結子見面，完全不相信對方會自殺：「結子雖然要忙於照顧BB，但感覺她很幸福，不似有產後抑鬱。」反而認為跟三浦春馬離世有關！因結子有份參演、下月8日在港上映的遺作《信用欺詐師JP：公主篇》，同片的三浦春馬剛於今年7月自殺身亡，另一行內人說：「結子與春馬的關係很好，可能對方離世對她打擊很大。」

結子死因成謎，有網民發現她離世後，其夫中林大樹的維基百科遭惡作劇留言：「不原諒對我的男人出手。」至於中村獅童暫未就前妻離世回應，他日前曾上載與現任妻子所生的兒子相片，卻遭網民留言惡意中傷，指摘他當年不忠，亦有網民留言希望他能好好照顧與結子所生的大仔。

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