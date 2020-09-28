生肖指數　是日吉星：兔

鼠：→ 毫無節制花錢或許不會馬上吃到苦果，不過到了下個月就非常痛苦呢！

牛：→ 小人蠢蠢欲動，不妨多使用灰色，因為灰色是一種保護色，可保平安。

虎：↑ 工作進行順利，稍稍令你憂慮的小問題都沒有發生。紅色為你帶來好運。

兔：★ 家人就是你快樂的泉源，這天不妨多抽時間留在家中，享受家庭之樂。

龍：↓ 是日沖煞，情緒起伏不定，會讓身邊的朋友感到莫名其妙，不知所措呢！

蛇：→ 無法將工作置諸腦後，所以趁現在全心認真投入，完成工作後快休息吧！

馬：↑ 活力充沛的一天，但事務繁忙，最好能以積極態度來面對，有好的成果。

羊：→ 決定了的事情就要放開膽去幹，不要再左思右想，機會是不會等你的。

猴：→ 保護家人是你應該做的事情，但亦要看看家人是否講理，不要盲從附和。

雞：↓ 工作雖然重要，但身體同樣重要，在沒有休息下，你的健康已亮起紅燈。

狗：↓ 每天的時間也排得滿滿的，讓你不能有充分的休息，要小心注意身體啊！

豬：→ 若有人要求你代做甚麼也好，請你三思，不要答應得太快，須量力而為。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌