生肖指數 是日吉星：兔
2020年09月28日 07:30
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生肖指數 是日吉星：兔
鼠：→ 毫無節制花錢或許不會馬上吃到苦果，不過到了下個月就非常痛苦呢！
牛：→ 小人蠢蠢欲動，不妨多使用灰色，因為灰色是一種保護色，可保平安。
虎：↑ 工作進行順利，稍稍令你憂慮的小問題都沒有發生。紅色為你帶來好運。
兔：★ 家人就是你快樂的泉源，這天不妨多抽時間留在家中，享受家庭之樂。
龍：↓ 是日沖煞，情緒起伏不定，會讓身邊的朋友感到莫名其妙，不知所措呢！
蛇：→ 無法將工作置諸腦後，所以趁現在全心認真投入，完成工作後快休息吧！
馬：↑ 活力充沛的一天，但事務繁忙，最好能以積極態度來面對，有好的成果。
羊：→ 決定了的事情就要放開膽去幹，不要再左思右想，機會是不會等你的。
猴：→ 保護家人是你應該做的事情，但亦要看看家人是否講理，不要盲從附和。
雞：↓ 工作雖然重要，但身體同樣重要，在沒有休息下，你的健康已亮起紅燈。
狗：↓ 每天的時間也排得滿滿的，讓你不能有充分的休息，要小心注意身體啊！
豬：→ 若有人要求你代做甚麼也好，請你三思，不要答應得太快，須量力而為。
★：吉星
↑：升
→：平
↓ ：跌